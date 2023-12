Das Unternehmen gibt den/die erste behandelte(n) Patient:in in einer klinischen Studie der Phase 1/1b bekannt, in der das neuartige IL-2-Zytokins DF6215 untersucht wird – das siebte von Dragonfly entwickelte Medikament, das in klinische Studien eingetreten ist.

WALTHAM, Massachusetts, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen entwickelt neuartige Immuntherapien. Heute kam die Nachricht, dass Dragonfly Therapeutics kürzlich seinen ersten/seine erste Patient:in in einer Phase-1/1b-Studie Studie behandelt hat. Diese Studie betrifft die firmeneigene IL-2-Untersuchungs-Immuntherapie namensDF6215, die speziell für Patient:innen mit fortgeschrittenen soliden Tumoren entwickelt wurde. DF6215 stellt das zweite Zytokin von Dragonfly dar, das dazu dient, den dringenden Bedarf bei Patient:innen mit fortgeschrittenem Krebs und anderen Erkrankungen anzugehen.