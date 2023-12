Huawei kooperiert mit dem Global Peter Drucker Forum, um europäische KMU zu stärken

WIEN, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Huawei nahm am 15. jährlichen Global Peter Drucker Forum teil, das am 1. Dezember zu Ende ging, und veranstaltete dort zum ersten Mal einen Workshop für europäische Start-ups. Das Training-Bootcamp war Teil des Versprechens von Huawei, bis 2025 weltweit 10.000 Start-ups und bis 2027 1000 Start-ups in Europa zu fördern.

Das Global Peter Drucker Forum ist eine internationale Konferenz zu Ehren der Managementphilosophie des 1909 in Wien geborenen Wirtschaftsgurus Peter Drucker. Jedes Jahr kommen dort weltweit führende Wirtschaftsvertreter und Wissenschaftler zusammen, um über bewährte Managementpraktiken zu diskutieren. In diesem Jahr lautete das Thema „Creative Resilience – Leading in an Age of Discontinuity" (Kreative Resilienz – Führen im Zeitalter der Diskontinuität).