Brief des Lethal Humidity Global Council an Staats- und Regierungschefs der Welt

Fortescue hat sich zum Ziel gesetzt, die Nummer 1 unter den integrierten Unternehmen für grüne Energie, Metalle und Technologie zu werden, anerkannt für seine Kultur, Innovation und branchenführende Entwicklung von Infrastruktur, Bergbauanlagen und Initiativen für grüne Energie. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig — Metalle und Energie. Fortescue hat sich verpflichtet, grünen, kohlenstofffreien Wasserstoff aus erneuerbarem Strom herzustellen. Grüner Wasserstoff ist ein kohlenstofffreier Kraftstoff, der bei seiner Verwendung hauptsächlich Wasser erzeugt. Es handelt sich um eine praktische und umsetzbare Lösung, die dazu beitragen kann, die Art und Weise, wie wir unseren Planeten mit Energie versorgen, zu revolutionieren: Sie trägt zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie bei und schafft weltweit Arbeitsplätze. Fortescue ist führend in der grünen industriellen Revolution, indem es ein globales Portfolio an erneuerbaren grünen Wasserstoff- und grünen Ammoniakprojekten aufbaut und gleichzeitig die globalen Anstrengungen zur Dekarbonisierung schwer abbaubarer Sektoren anführt. Dazu gehören die Entwicklung und der Erwerb der Technologie und der Energieversorgung, die dazu beitragen sollen, den australischen Eisenerzbetrieb eines der größten Eisenerzproduzenten der Welt, Fortescue Metals, bis 2030 kohlenstofffrei zu machen (Scope 1 und 2 terrestrische Emissionen).

Für Interviews mit Dr. Forrest auf der COP28 wenden Sie sich bitte per E-Mail an media@fortescue.com oder telefonisch an +61 412 754 310

DUBAI, VAE, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der Vorstandsvorsitzende und Gründer von Fortescue, Dr. Andrew Forrest AO, hat sich führenden Wissenschaftlern aus der ganzen Welt angeschlossen und einen offenen Brief an die an der COP28 teilnehmenden Staats- und Regierungschefs unterzeichnet, in dem die wachsende Bedrohung der Menschheit durch tödliche Luftfeuchtigkeit beschrieben wird.

Brief des Lethal Humidity Global Council an Staats- und Regierungschefs der Welt

