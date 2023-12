FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ergebnissen der Pisa-Studie:

"Seit mehr als zwanzig Jahren stellt sich Deutschland alle drei Jahre dem Pisa-Test für Fünfzehnjährige und schneidet jedes Mal schwächer ab. Aufschlussreicher als die Ergebnisse selbst wären Antworten auf die Frage, was andere Länder besser machen. Wie steuert Kanada die Einwanderungen so, dass Schüler mit Migrationsgeschichte nicht selten besser abschneiden als einheimische? Wie sieht die Lehrerausbildung in Singapur aus, und warum sind die Fortbildungen für Lehrer dort so viel effektiver? Es wird Zeit, dass Deutschland seine Teilnahme an Studien reduziert. Vielversprechender wäre es, mehr Geld in Unterrichtsforschung zu stecken und sich an der TALIS-Studie zu beteiligen, die Aufschluss über die Arbeitsbedingungen von Lehrern und Schulleitern in unterschiedlichen Ländern gibt."/ra/DP/ngu