BERLIN (dpa-AFX) - Nach den desaströsen Pisa-Ergebnissen fordert der Bildungsforscher Olaf Köller Priorisierungen bei der Vergabe von Fördermitteln. "Meines Erachtens kommt es sehr stark darauf an, nicht mit der Gießkanne auszuschütten, sondern dort, wo es am wichtigsten ist", sagte Köller vom Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik der Deutschen Presse-Agentur. Er ist auch Teil des deutschen Pisa-Teams. "Es wird darauf ankommen, die Schulen mit den Schülerinnen und Schülern zu identifizieren, die besonders hohen Förderbedarf haben und da Mittel hinzugeben und woanders möglicherweise auch keine Mittel hinzugeben, also wirklich zu priorisieren."

Das Gymnasium in Dahlem, in Berlin oder das Gymnasium in Grünwald bei München brauche sicherlich keine große Zuwendung die nächsten Jahre. "Aber in Neukölln oder im Wedding, da sieht es dann schon anders aus. Also wenn die Ressourcen knapp sind, muss man priorisieren."