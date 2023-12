Gestern haben neue, auf eine willkommene Abschwächung hindeutende Arbeitsmarktdaten aus den USA die Zuversicht erhöht, dass die US-Notenbank Fed bald auch offiziell Signale der geldpolitischen Entspannung senden kann und wird. Die Spannung vor der Sitzung in der kommenden Woche und den Arbeitsmarktdaten am Freitag steigt im Gleichklang mit den Erwartungen der Anleger immer weiter.

Die Börsen feiern eine anstehende Zeitenwende in der Geldpolitik, die weder bereits eingetreten noch von offizieller Seite wirklich bestätigt ist. Für den DAX ist das neue Rekordhoch auch ein charttechnischer Befreiungsschlag.

Moody’s droht mit einer Abstufung von Chinas Bonitätsnote. Der negative Kreditausblick ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der chinesischen Wirtschaft, auf die im Moment kein Verlass ist. Die Stimmung rund um chinesische Aktien ist auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Mittlerweile sind die Aktien allerdings so stark gefallen, dass sie aus Sicht der Bewertungen wieder für einige Investoren interessant werden könnten. China kann außerdem auf eine baldige Lockerung der geldpolitischen Haltung der amerikanischen und europäischen Zentralbanken hoffen und damit auch auf wieder wachsendes Interesse westlicher Investoren.

In Zeiten fallender Leitzinsen - wie es 2024 Wirklichkeit werden könnte - wurde in der Vergangenheit Liquidität vom Kern des Euro- und Dollar-Währungsraums in die wachstumsstarken Schwellenländer investiert. Mit den wachsenden geldpolitischen Hoffnungen geht auch die Erwartung einher, dass die Dollar- und Euro-Repatriierung bald nachlassen und damit China wieder mehr ausländisches Kapital zur Verfügung stehen wird.

