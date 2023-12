J.S. Held baut Praxis für digitale Ermittlungen und Aufklärung in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus

JERICHO, New York, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Beratungsunternehmen J.S. gibt die Verstärkung seines Digital Investigations & Discovery Teams in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum durch vier Experten bekannt: Chantelle Jalland, Benjamin Guinard, Marybeth Kings und Mayank Sharma, die sich Senior Managing Director Simon Placks anschließen.

J.S. Das Digital Investigations & Discovery (DI&D) Team von J.S. Held sichert und untersucht Daten und bietet forensische Analysen, gehostete Dokumentenüberprüfung, Datenanalyse und Beratung im Bereich Information Governance. Dank der umfangreichen Berufserfahrung unseres Teams und dessen Unterstützung durch marktführende Technologien können wir unseren Kunden bei der Bewältigung rechtlicher, regulatorischer und operativer Risiken helfen. Simon Placks, Leiter der Abteilung für den Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) kommentiert die Erweiterung des Teams wie folgt: „Das DI&D-Team von J.S. Held ist einzigartig, da es die Barrieren zwischen den technischen Disziplinen beseitigt hat. Dies fördert einen multidisziplinären, kundenorientierten und kooperativen Ansatz, der es unseren Kunden ermöglicht, die Stärken unserer globalen Expertise zu nutzen."

Chantelle Jalland, JD, B.Bus., B.A., verstärkt das Team als Managing Director in der Londoner Niederlassung von J.S. Held. Sie bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Durchführung umfangreicher Prüfungen und in der Beratung von Kunden im Bereich hochentwickelter Analyseverfahren bei Streitfällen und Untersuchungen mit. Chantelle Jalland hat auch auf internationaler Ebene Erfahrungen in verschiedenen Rechtssystemen gesammelt, unter anderem bei Untersuchungen der Europäischen Kommission.

Benjamin Guinard, ein auf Datenanalyse, Programmierung und eDiscovery spezialisierter Experte, verstärkt das DI&D Team (EMEA) als Senior Director in der Londoner Niederlassung. Mit dem Wissen, das er durch seine vielfältigen Projekterfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Regierungs-, Rechts- und Unternehmenskunden gesammelt hat, entwickelt und implementiert er gerne maßgeschneiderte Lösungen, um seine Kunden bei der Lösung ihrer strukturierten und unstrukturierten Datenprobleme zu unterstützen.