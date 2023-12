FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch auf sein frisches Rekordhoch vom Vortag noch etwas aufsatteln. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 561 Punkte. Damit würde das Jahresplus auf rund 19 Prozent anwachsen. In der laufenden Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hätte er dann gut 13 Prozent gewonnen. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Mittwoch mit ähnlichem Zuwachs wie der Dax erwartet.

"Für Unterstützung sorgen die fortgesetzten Renditerückgänge im Zuge der Hoffnungen auf eine baldige Zinswende", hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Sinken die Zinsen wieder, kommt das Unternehmen zugute. Denn ihre Finanzierungen sind dann nicht mehr so teuer.