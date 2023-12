NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10,30 auf 6,30 Euro gesenkt. Nachdem sich der europäische Internet-Sektor 2023 kaum vom Rückschlag des Vorjahres erholt habe, rechne er für 2024 mit einer Besserung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Er setzt auf die inzwischen deutlich gesunkenen Erwartungen, eine Steigerung der Profitabilität und der Barmittelzuflüsse, weiter sinkende Anleiherenditen sowie zunehmende Fusionen und Übernahmen. Diebels bevorzugte Werte sind Hellofresh, Delivery Hero, CTS Eventim, Trainline und Ströer. THG, Auto Trader und JCDecaux seien vergleichsweise unattraktiv. Bei Auto1 sehe er langfristig weiterhin gute strukturelle Chancen, auf operativer Ebene (Ebit) sei aber die Gewinnschwelle wohl weiter nicht in Sicht./gl/edh

Die AUTO1 Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 5,452EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 6,30 Euro