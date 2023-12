BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Medizintechnik- und Krankenhauskonzern setze die Dividende aus, da er energiepreisbezogene staatliche Entlastungszahlungen einbehalten werde, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es handele sich aber nur um eine Einschränkung für das Geschäftsjahr 2023, hob Al-Wakeel nach einem Gespräch mit dem Management hervor. Daher sei dies keine große Überraschung. Insgesamt sehe er den Schritt positiv, da die Dividende bei den Anlegern in letzter Zeit weniger im Fokus gestanden und sich zugleich die Verschuldung verbessert habe./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 22:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 28,55EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m