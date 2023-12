TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch teilweise deutlich zugelegt. Damit überwanden sie die Schwächephase vom Wochenbeginn.

Die Märkte profitierten von sich verdichtenden Zeichen für Leitzinssenkungen in den USA, womöglich schon früh im kommenden Jahr. Schwache US-Beschäftigungsdaten hatten am Dienstag in diese Richtung gedeutet. "In einer unmittelbaren Reaktion sanken die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein Drei-Monats-Tief", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest.