Die deutsche Wirtschaft ist im Sommerquartal von Juli bis September leicht geschrumpft. Folgt im Schlussquartal ein weiterer Rückgang, könnte von einer technischen Rezession gesprochen werden - also einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in zwei Quartalen hintereinander. Eine Belastung stellt nicht zuletzt die Entwicklung der Industrie dar, die stark vom schwächelnden Außenhandel abhängig ist. Zudem stellen die immer noch erhöhten Energie- und Rohstoffpreise eine Bürde dar./bgf/mis

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Auftragseingang in der deutschen Industrie ist im Oktober kräftig gesunken. Gegenüber dem Vormonat gingen 3,7 Prozent weniger Bestellungen ein, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Zuwachs von im Schnitt 0,2 Prozent gerechnet.

