Recharge steht mit seiner NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für das Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 kurz vor dem Abschluss

Vancouver, British Columbia – 6. Dezember 2023 / IRW-Press / – Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich, mit dem nachfolgenden Update über den aktuellen Stand im unternehmenseigenen Lithiumsoleprojekt Pocitos One („Pocitos 1“” oder „das Projekt“) in der Region Salta in Argentinien zu berichten.

Die Firma WSP Australia Pty Ltd. („WSP“) hat dem Unternehmen einen ersten Entwurf der ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung („MRE“) übermittelt und erstellt derzeit ein weiteres Blockmodell, das den Endbericht untermauern soll. Der Bericht wird einige der Kostenschätzungen von Ekosolve für eine 20.000-Tonnen-Lithiumkarbonatanlage samt Salzsäurelaugung und Lithiumkarbonat-Zyklus beinhalten. Der Endbericht soll in Kürze eingereicht werden. WSP ist eine international führende Beratungsfirma, die über 67.000 Fachkräfte und Berater beschäftigt und auf Hydrologie und Soleressourcenschätzungen spezialisiert ist. WSP wird zur Durchführung der Ressourcenschätzung Datenmaterial aus dem von der Firma Panopus Pte Ltd. erstellten NI 43-101-konformen Fachbericht vom 30. Juni 2023, die Daten der MT-Messung vom Mai 2023 und der TEM-Messung 2018, sowie Bohrkernaufzeichnung und Porositätswerte des Bohrkernmaterials verwenden.

Dies ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen der Arbeiten, die das Unternehmen durchführt, um im Projekt Pocitos eine 20.000-Tonnen-Ekosolve-Anlage zur direkten Extraktion von Lithium („DLE“) zu errichten und – wie bereits in einer Absichtserklärung zur Abnahme festgelegt – die Firma Richlink Capital Pty Ltd. („Richlink“) jährlich mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat zu beliefern.

President und CEO David Greenway meint dazu: „Ich freue mich sehr zu sehen, dass die Projektingenieure von WSP ein Ressourcenmodell für die NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung erstellen, und schätze ihre Gewissenhaftigkeit bei der Erstellung dieses Berichts. Unser Unternehmen erzielt mit den Arbeiten an der ersten NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung in allen Richtungen Fortschritte: die geophysikalische MT-Messung und die Porositätsstudien sind nun abgeschlossen, und auch ein Bohrprogramm ist in Planung, das auf dem schon sehnlichst erwarteten Bericht aufbauen soll. Diese Entwicklungen sollten Recharge und allen am Projekt Pocitos beteiligten Interessengruppen eine spannende nächste Phase bescheren.“