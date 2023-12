Der Ölpreis ist bereits vier Tage in Folge zurückgegangen, da eine Flut von US-Exporten und Zweifel daran, ob die OPEC+ in der Lage sein wird, ihre geplanten Produktionskürzungen einzuhalten, die Sorge vor einem Überangebot schürten.

Der Rückgang der Rohölpreise seit der Ankündigung der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten am Donnerstag, die Fördermengen stärker zu kürzen, zeigt, dass der Markt skeptisch ist, inwieweit die freiwilligen Kürzungen auch eingehalten werden. Die Futures sind seit ihrem Höchststand Ende September um fast ein Viertel gefallen, da die Befürchtung besteht, dass der Anstieg der Produktion außerhalb der Gruppe das Nachfragewachstum übersteigen wird.

Als Reaktion auf diese Schwäche senkte Saudi-Arabien seine offiziellen Verkaufspreise für Asien so stark wie seit Februar nicht mehr. Dennoch fielen die Kürzungen geringer aus als erwartet, was dazu führen könnte, dass sich einige asiatische Rohölkäufer, die für Januar weniger Lieferungen aus dem Königreich in Betracht ziehen, anderweitig versorgen.

"Rohöl ist überverkauft", sagte Vandana Hari, Gründerin von Vanda Insights in Singapur, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Es ist schwer vorstellbar, dass es immer noch unter dem Schock der OPEC+-Entscheidung leidet", sagte sie und fügte hinzu, dass die dünne Liquidität die Preisbewegungen wahrscheinlich noch verstärkt.

Ein weiteres Anzeichen für ein gesundes Angebot ist die Tatsache, dass die Vorräte in den USA und am Lagerzentrum Cushing (Oklahoma) in der vergangenen Woche gestiegen sind, so das American Petroleum Institute. Die offiziellen Daten werden am heutigen Mittwoch erwartet.

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak sagte, die OPEC+ könne weitere Maßnahmen ergreifen, falls die Vereinbarung von letzter Woche nicht ausreiche, um den Markt auszugleichen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion