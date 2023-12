Basin Uranium steckt wichtiges neues Uranprojekt in Wyoming ab

Vancouver, B.C., Kanada – 6. Dezember 2023 / IRW-Press / - BASIN URANIUM CORP. (CSE: NCLR) (CNSX: NCLR.CN) („Basin Uranium“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es das Uranprojekt South Pass (das „Projekt“ oder „South Pass“) in Fremont und Sublette County, Wyoming, USA, erworben hat. Das Projekt, das durch direktes Abstecken seitens des Unternehmens erworben wurde, besteht aus 151 unpatentierten Ganglagerstättenclaims über insgesamt 3.775 Acres und liegt am Rand des Great Divide Basin in Wyoming (siehe Abbildung 1). Wyoming beherbergt die größten Uranreserven und ist der bestproduzierende Staat in den USA [i] , wobei das Great Divide Basin das am wenigsten ausgebeutete Becken in Wyoming ist und über schätzungsweise 270 Millionen Pfund Uran verfügt [ii] .

„Die Absteckung des Konzessionsgebiets South Pass zeigt unsere fortwährende Expansion in den USA, bei der wir uns auf den Erwerb strategischer Assets in rohstoffreichen Bergbaubezirken mit umfangreicher Exploration in der Vergangenheit konzentrieren“, sagte Mike Blady, CEO von Basin Uranium. „Vorläufige Überprüfungen der historischen Explorationsdaten für South Pass, die bis in die 1960er zurückreichen, zeigen das Potenzial für eine mittels In-situ-Abbauverfahren gewinnbare Uranmineralisierung. Wyoming ist eine der wichtigsten Explorations- und Bergbaugerichtsbarkeiten in den USA, die einen klar definierten und zweckmäßigen Weg für Genehmigung und Erschließung vorsieht.“

Abbildung 1: Karte des Projekts South Pass

Projekt South Pass, Wyoming

Das Uranprojekt South Pass besteht aus 3.775 Acres an zusammenhängenden Claims (151 unpatentierte Ganglagerstätten) 45 Meilen südwestlich von Lander, Wyoming. Der Zugang zum Konzessionsgebiet erfolgt über den State Highway 28, der weniger als 5 Meilen südöstlich verläuft, mit ganzjährig befahrbaren Schotter- und ATV-Straßen, über die die Claims erschlossen werden können. Die Exploration geht bis in die 1960er und 1970er zurück, und mehrere große Unternehmen haben zahlreiche Bohrlöcher entlang eines 12 Meilen langen Trends niedergebracht, der die Längsachse des Konzessionsgebiets halbiert. Bohrungen in geringem Abstand von Rocky Mountain Energy Corp. (eine Tochtergesellschaft von Union Pacific Railway) haben in den 1980ern Uranmineralisierung in einer Tiefe von mehr als 400 Fuß ergeben – eine Tiefe, in der In-situ-Abbau (ISR) möglich wäre. Die Auswertung historischer Daten weist auch auf eine historische Ressource hin, die für mindestens zwei Bereiche der Claims, die zurzeit das Projekt South Pass umfassen, berechnet wurde, aber die qualifizierte Person des Unternehmens muss diese noch vor der Veröffentlichung überprüfen und bestätigen.