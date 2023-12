FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat H&M in einem Ausblick auf 2024 von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 175 auf 160 schwedischen Kronen gesenkt. Nach einem schwachen Jahr 2022 sei 2023 für den europäischen Einzelhandel ein gutes Jahr gewesen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für 2024 sieht er aber die Gefahr deflationärer Auswirkungen auf den Umsatz bei weiter steigenden Löhnen. Das kommende Jahr dürfte schwierig werden, resümiert Cochrane./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 14,99EUR gehandelt.