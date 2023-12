WARBURG RESEARCH stuft Telefonica Deutschland auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Telefonica Deutschland angesichts der tags zuvor bekanntgegebenen Annahmefrist für das Übernahmeangebot des Mutterkonzerns von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel wurde auf 2,35 Euro belassen. Analyst Simon Stippig empfiehlt den Aktionären in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, das Angebot anzunehmen oder die Aktien über den Markt zu verkaufen. Der Aktienwert könnte unter Druck geraten, wenn dem Markt die Liquidität entzogen werde./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,35EUR gehandelt.