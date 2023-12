Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nachtbus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

DAX – Rekordhoch muss veredelt werden

Was sich in der vergangenen Woche bereits abgezeichnet hatte, wurde nun bestätigt. Der DAX ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Auch wenn es sich bislang nur um wenige Punkte handelt, konnte das Top vom Sommer überwunden werden. Da die Indikatoren noch immer im überkauften Bereich notieren und noch keine Verkaufssignale generiert haben, ist ein Weiterlaufen durchaus möglich. Ungeachtet dessen ist kurzfristig mit einer kleinen Korrekturbewegung zu rechnen, da die Saisonalität eine solche kurz vor dem Jahresschluss noch bereithält. Ein Ende des Jahres auf Topstand könnte aber möglich sein.

S&P500 – Am Sommertop zunächst gescheitert

Der S&P500 ist an das Top vom Sommer dieses Jahres herangelaufen und hier zunächst abgeprallt. Dies bedeutet noch nicht, dass es ein endgültiges Scheitern ist. Vielmehr hat sich der Aufwärtstrend zunächst etwas abgeflacht. Die kleine Korrekturbewegung führte somit an die wenig aussagekräftige Unterstützungszone. Ein Ausbruch über die letzten Tops dürfte somit noch möglich sein.

Gold – …und wieder ein Ausbruch der nicht gehalten werden konnte.

Gold hat ein neues Rekordhoch generiert und ist im Tagesverlauf über das Top vom Frühsommer gestiegen. Dieser Bereich konnte allerdings erneut nicht gehalten werden. Zuletzt ist das gelbe Edelmetall wieder unter Druck geraten. Die Indikatoren haben dies bereits angekündigt und nun auch Verkaufssignale generiert. Die Korrektur dürfte nun mindestens bis 2.000 USD laufen. Vermutlich dürfte sich die neue kurzfristige Abwärtsbewegung noch etwas ausweiten.

Quelle Charts: ProRealTime.com

