WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe, Oktober 2023 (real,

vorläufig):



-3,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-7,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe, Oktober 2023 (real, vorläufig):-0,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2023gegenüber September 2023 saison- und kalenderbereinigt um 3,7 % gesunken. Imweniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von August bisOktober 2023 um 4,6 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. DerAuftragseingang ohne Großaufträge stieg im Oktober 2023 um 0,7 % gegenüber demVormonat. Für September 2023 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisseein Anstieg des Auftragseingangs gegenüber August 2023 von 0,7 % (vorläufigerWert +0,2 %).Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes ist der Rückgang im Oktober 2023 gegenüberdem Vormonat zu einem Großteil auf die Entwicklung im Maschinenbauzurückzuführen, hier sind die Aufträge saison- und kalenderbereinigt um 13,5 %gesunken. (Im Vormonat September 2023 waren Auftragseingänge in diesem Bereichum 9,8 % gestiegen.) Auch die Auftragsrückgänge in den gewichtigen Bereichen derHerstellung von Metallerzeugnissen, Metallerzeugung und -bearbeitung, derHerstellung von elektrischen Ausrüstungen sowie in der Automobilindustriebeeinflussten im Oktober 2023 das Gesamtergebnis negativ. Einen positivenEinfluss hatte hingegen der Sonstige Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge,etc.), hier sind die Auftragseingänge um 20,2 % gestiegen. Der starke Anstiegist in diesem Bereich auf Großaufträge zurückzuführen.Sowohl im Bereich der Investitionsgüter (-6,0 %) als auch im Bereich derVorleistungsgüter (-1,4 %) ist der Auftragseingang im Oktober 2023 gegenüber demVormonat gesunken. Bei den Konsumgütern ergab sich ein Anstieg um 2,8 %.Die Auslandsaufträge sanken um 7,6 %. Dabei sanken die Aufträge aus der Eurozoneum 7,6 % und die Aufträge von außerhalb der Eurozone um 7,4 %. DieInlandsaufträge stiegen um 2,4 %.Umsatz im Oktober 2023 um 0,5 % niedriger als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben imOktober 2023 saison- und kalenderbereinigt 0,5 % niedriger als im Vormonat. ImVergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2022 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,1 %geringer. Für September 2023 ergab sich nach der Revision der vorläufigenErgebnisse ein Rückgang von 1,4 % gegenüber August 2023 (vorläufiger Wert -1,6