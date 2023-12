Die Fed hat die Kontrolle über die Märkte verloren: die Märkte preisen ab März 2024 Zinssenkungen ein, obwohl Powell und Co das Mantra der höheren Zinsen für länger weiter vor sich hertragen. Egal aber was Powell sagt: die Märkte glauben ihm nicht, weil die Inflation zurück geht und die US-Wirtschaft sich abschwächt. Die starke Lockerung der financial conditions aber ist für die US-Notenbank ein Problem: daher dürfte sie zögern, die Zinsen zu senken, zumal die US-Notenbanker von der Erfahrung aus den 1970er-Jahren gepägt sind, als die Zinsen zu früh gesenkt wurden und dann die Inflation wiederkam. Daher dürfte die Fed zu spät auf die wahrscheinliche Rezession reagieren - nach der aktuellen Euphorie wird dann für die Märkte die Phase zwischen Eintritt der Rezession und der verspäteten Reaktion der Fed darauf ziemlich gefährlich..

Hinweise aus Video: