pA Medien GmbH ist Preisträger des wachstumsstark.Award 2024 (FOTO)

Mannheim (ots) - Die pA Medien GmbH hat ein herausragendes Jahr mit der

Auszeichnung wachstumsstark.Award 2024 von Gründer.de gekrönt und zählt damit zu

den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Diese Auszeichnung wird an

aufstrebende, erfolgreiche Unternehmen verliehen, die sich durch ihre

außergewöhnliche Leistung und kontinuierlichen Fortschritt von anderen abheben.



Der wachstumsstark.Award wird jährlich vergeben und als Siegel für höchstes

unternehmerisches Können und wirtschaftlichen Erfolg gewertet. In der

wachstumsstark.Award Jury 2024 sitzen unter anderem die DHDL-Juroren Nils Glagau

und Judith Williams, der Unternehmer und Bestsellerautor Felix Thönnessen und

der Investor Lars Hinrichs.