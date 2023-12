Bitcoin hält sich nahe Hoch seit April 2022 - Marke von 45 000 Dollar im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Mittwoch in der Nähe seines höchsten Stands seit April 2022 gehalten. Am Vormittag kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung rund 43 800 US-Dollar. Am Vortag war sie auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 44 490 Dollar gestiegen - und damit so teuer wie seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr. Die nach Bitcoin zweitgrößte Internetwährung Ether markierte am Mittwoch mit rund 2310 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2022.

Marktkenner nennen derzeit vor allem zwei Gründe für steigende Kryptokurse. Zum einen wird schon seit längerem auf die Einführung eines speziellen Fonds gewartet, mit dem direkt in Bitcoin investiert werden kann. Ein solcher Spot-ETF wird derzeit in den USA von der Börsenaufsicht SEC geprüft. Fachleute halten eine Zulassung Anfang kommenden Jahres für denkbar.