UBS stuft TUI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tui nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 644 Pence belassen. Die Barmittelentwicklung beim Reisekonzern im Schlussquartal sehe besser als erwartet aus, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Trotz einiger Anlegersorgen über möglichen Gegenwind bei Reisen in den Nahen Osten liege zudem der operative Ergebnisausblick (Ebit) über der Konsensschätzung./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 07:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird aktuell mit einem Plus von +10,73 % und einem Kurs von 6,582EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m