Hamburg (ots) - Der Telekom-Vorstandsvorsitzende hat deutliche Kritik am Umgangmit China geäußert. Wenn jemand denke, "die Chinesen mit technischen Embargosbremsen zu können, dann hat er es einfach nicht verstanden", sagte Tim Höttgesdem DUP UNTERNEHMER-Magazin (Ausgabe 6/2023), das an diesem Freitag, 8.Dezember, am Kiosk sowie als Beilage in Handelsblatt und Wirtschschaftswocheerscheint. Er stellte dabei eine "mutige These" zu China auf: "Dadurch, dass wirEmbargos schaffen, dadurch, dass wir keine Handelsbeziehungen mehr unterhalten,machen wir China nur noch schneller und noch stärker, als wir das vielleichtwollen."Höttges sagte, bei seiner jüngsten Asienreise, der ersten nach drei JahrenCovidpause, habe ihn "China am meisten überrascht. Ich war so was vonfasziniert, wie sie an ihren Technologien arbeiten." Das Embargo fürstrategische Chipmaschinenhersteller etwa habe zu einer Trotzreaktion geführt:"Dann haben sie gesagt: Okay, wenn wir ein Embargo haben, dann müssen wir selberbauen." China arbeite "strategisch und hoch fokussiert an den wichtigenTechnologiethemen - das ist absolute Spitzenklasse. Das hat mich schonnachdenklich gestimmt. Diesen Masterplan, den die Koreaner, aber auch dieChinesen verfolgen, den hat Europa nicht, den hat auch Deutschland nicht."Höttges äußerte im Interview mit dem DUP UNTERNEHMER-Magazin zudemgrundsätzliche Kritik an der Debatte über Arbeitszeitmodelle in Deutschland."Wir diskutieren aus völlig schwachsinnigem Grund eine Vier-Tage-Woche. In Chinaarbeiten die Menschen sechs Tage die Woche in drei Schichten. Da braucht mannicht zu wundern, wenn sie uns technologisch irgendwann abhängen", so Höttges."Am Ende des Tages ist unser Wohlstand gefährdet, wenn wir nicht langsamaufwachen."