Bochum/Zürich (ots) -



- Elektromobilitätspionier GLS Mobility aus Bochum setzt auf den Schweizer Markt

- Mit Schweizer Vertriebspartner wallee wird jetzt Pay-t installiert

- Bezahlterminal vereinfacht als "Software as a service" (SaaS) die

Zahlungsabwicklung für Elektromobilität



Die GLS Mobility aus Bochum betritt den Schweizer Markt: Dort führt die

Mobilitätstochter der sozial-ökologischen GLS Bank gemeinsam mit

Zahlungsdienstleister wallee ihr innovatives Bezahlsystem Pay-t für Ladesäulen

ein. Erste Terminals gehen noch vor der anstehenden Skisaison in Betrieb, zum

Beispiel im Skigebiet Laax.





Pay-t ist ein vollkommen autarkes Bezahlterminal, das herstellerübergreifend anneuen oder bestehenden Ladesäulen eingesetzt werden kann. Die GLS Mobility willdamit die Zahlungsabwicklung an Ladestationen revolutionieren: DiePay-t-Terminals akzeptieren sämtliche Bank-, Debit- und Kreditkarten sowiemobile Zahlungsmethoden wie Apple Pay, Google Pay, TWINT und Flottenkarten.Pay-t beendet Bezahl-Chaos an den LadesäulenDie Schweizer Wallee Group engagiert sich ebenso wie die GLS Mobility fürnachhaltige und benutzerfreundliche Lösungen. "Wir freuen uns sehr, gemeinsammit wallee den spannenden Absatzmarkt in der Schweiz zu erschließen", sagtAlexander Meurer von der Geschäftsführung der GLS Mobility. "Mit Pay-t alsSoftware-as-a-Service gewinnen wir Flexibilität. Ich bin stolz auf die Leistungdes Projektteams, das unsere Bezahllösung sehr schnell für den Schweizer Marktfit gemacht hat." Kurz vor der anstehenden Skisaison läuft jetzt dieInbetriebnahme von Pay-t an ersten Standorten in der Schweiz, zum Beispiel inder Gemeinde Laax im Kanton Graubünden.Sascha Krüsi, Co-Founder der Wallee Group AG, erklärt: "Um Elektromobilität zumDurchbruch zu verhelfen, braucht es neben genügend Ladestationen auch einfacheBezahlmöglichkeiten. Bisher gibt es eher ein Bezahl-Chaos an den E-Zapfsäulen.Unsere Lösung beendet dieses Durcheinander. Wir ermöglichen gemeinsam einbequemes und nutzerfreundliches Bezahlerlebnis. Das stärkt einmal mehr dieAkzeptanz der E-Mobilität."Schweiz strebt bis 2025 Ausbau auf 20.000 Ladestationen anAktuell gibt es in der Schweiz rund 110.000 Elektroautos, knapp 40.000 sindallein 2022 dazugekommen. In den letzten Jahren wurde der Ausbau von Ladesäulenvorangetrieben: Gab es 2020 noch unter 6.000 öffentliche Ladestationen, hat sichdie Anzahl inzwischen fast verdoppelt - auf 11.500. Bis 2025 strebt die Schweiz20.000 Ladestationen an.Diesen Zukunftsmarkt wollen die GLS Mobility und wallee mit Pay-t bedienen,Ladepunkte an Hotels, Supermärkten etc. stehen ebenfalls im Fokus. Das Mottolautet: "Anschließen und loslegen", im Englischen als "Plug and Pay" bezeichnet.