Nano One könnte Treibhausgasemissionen um bis zu 60 % für NMC und um 50 % für LFP reduzieren und Wasserverbrauch um bis zu 80 % senken

- Der One-Pot-Prozess von Nano One verdeutlicht die Treibhausgasvorteile sowohl für LFP als auch für NMC, wenn man es mit der Komplexität und Energieintensität herkömmlicher CAM-Prozesse vergleicht, die in unterschiedlichen Rechtsprechungen eingesetzt werden.

- Eine externe Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment – „LCA“) zeigt, dass Nano One die Treibhausgase (THG) um bis zu 60 % für Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid- (NMC811)-CAM und bis zu 50 % für Lithium-Eisenphosphat- (LFP)-CAM reduzieren könnte.

- Der One-Pot-Prozess reduziert den Prozesswasserverbrauch um bis zu 80 % bei LFP und um bis zu 60 % bei NMC811.

- Die Vorteile für die Umwelt und die wettbewerbsfähigen Kosten könnten eine nachhaltige, sichere und lokale Versorgung mit CAM ermöglichen und so die Erfüllung der COP21-Verpflichtungen der Vereinten Nationen zum Klimawandel im Jahr 2016 unterstützen.

6. Dezember 2023 / IRW-Press / - Vancouver, Kanada (TSX-V: NANO, OTC: NNOMF, Frankfurt: LBMB) - Nano One Materials Corp. („Nano One“ oder das „Unternehmen“) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentierten Verfahren für die Herstellung von Kathoden-Aktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass eine unabhängige Lebenszyklusanalyse (LCA) seines eigenen One-Pot-Prozesses zeigt, dass die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung von nickelhaltigen NMC811-CAM um bis zu 60 % und bei LFP-CAM um bis zu 50 % reduziert werden könnten.

„Der Bericht der externen Lebenszyklusanalyse zeigt, dass der innovative One-Pot-Prozess von Nano One die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren könnte“, sagte Dan Blondal, CEO von Nano One, „und zwar durch eine Verringerung der Komplexität und der Energieintensität bei gleichzeitiger Reduzierung des physischen Fußabdrucks und der Kosten. Durch die Verwendung sulfatfreier Einsatzstoffe vermeidet Nano One auch nicht nachhaltige Abwässer und Natriumsulfat-Nebenprodukte. Technische Studien haben außerdem gezeigt, dass der One-Pot-Prozess bis zu 60 % weniger Wasser verbraucht als herkömmliche Verfahren. Alles in allem tragen diese Vorteile dazu bei, die Umweltvorteile der Technologie von Nano One zu verstärken, und positionieren das Unternehmen mit einer führenden, kosteneffizienten Lösung, um einen saubereren globalen Übergang zur Klimaneutralität zu unterstützen.“

Nano One beauftragte Minviro Ltd. („Minviro“), ein führendes unabhängiges Beratungs- und Technologieunternehmen für Lebenszyklusanalysen, mit der Durchführung einer detaillierten Lebenszyklusanalyse, dessen Hauptaugenmerk auf die Treibhausgasemissionen vom Rohstoff bis zum Endprodukt gerichtet ist, einschließlich Abbau, Anreicherung, Raffination und Verarbeitung von Rohstoffen zu versandfertigen CAM. Der Bericht vergleicht die Produktion von NMC811 und LFP in unterschiedlichen Rechtsprechungen, die mittels herkömmlicher Verfahren hergestellt werden, mit dem eigenen One-Pot-Prozess von Nano One. Das Potenzial für reduzierte Emissionen ist eine wertvolle Information, da Nano One Optionen für die Lizenzierung, die Hochskalierung und die Expansion in Betracht zieht, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

Dr. Robert Pell von Minviro sagte: „Die Lebenszyklusanalyse ist mehr als nur eine Pflicht zur Einhaltung von Vorschriften – sie ist ein wesentliches Instrument, um die Umweltbelastung zu quantifizieren und zu reduzieren. Die Ergebnisse der Lebenszyklusanalyse für den One-Pot-Prozess von Nano One zeigen, dass Innovationen in der Kathodenproduktion die Nachhaltigkeit in der gesamten Batterieindustrie fördern können.“

Ergebnisse und Interpretation des Berichts der Lebenszyklusanalyse

Der Bericht zeigt, dass der One-Pot-Prozess von Nano One die Treibhausgasemissionen um 30 bis 60 % für NMC811 und um 25 bis 50 % für LFP reduzieren könnte – je nach Rechtsprechung und Energiequellen. Die geringeren THG-Emissionen für NMC811 und LFP werden durch sauberere Lieferketten, lithiumcarbonat- und sulfatfreie Metallrohstoffe, weniger Verfahrensschritte und eine effizientere Nutzung von Öfen sowie durch die Beseitigung von Abwässern und Natriumsulfat-Nebenprodukten und deren entsprechende Behandlung ermöglicht.

Der Bericht der Lebenszyklusanalyse zeigt auch, dass der One-Pot-Prozess (i) um 50 % weniger Treibhausgasemissionen als die konventionelle kohlebetriebene LFP und (ii) um 60 % weniger Treibhausgasemissionen als die konventionelle kohlebetriebene NMC811 erzeugen könnte.

Eine Kathodenproduktionsanlage mit einer Kapazität von 35 GWh würde genug CAM für Elektrofahrzeugbatterien produzieren, um 470.000 gasbetriebene Fahrzeuge pro Jahr zu ersetzen. Durch den Einsatz des saubereren One-Pot-Prozesses von Nano One könnte eine Anlage dieser Größe zusätzlich Treibhausgasemissionen einsparen, die dem Äquivalent von weiteren 95.000 gasbetriebenen Fahrzeugen pro Jahr für LFP und weiteren 250.000 gasbetriebenen Fahrzeugen pro Jahr für NMC811 entsprechen.

Externe technische Studie hinsichtlich Wasserverbrauch

Die Lebenszyklusanalyse basiert auf früheren Studien, die die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile des One-Pot-Prozesses von Nano One aufzeigen. Eine interne Studie wies auf eine potenzielle Verringerung des Prozesswasserverbrauchs um bis zu 80 % für LFP hin, während eine externe technische Studie ein Einsparpotenzial von 60 % für NMC811 aufzeigte, was einer Einsparung von etwa 4.300 Liter Wasser pro 75-kWh-Elektrofahrzeug entspricht. Dies entspricht einer jährlichen Wassereinsparung von 2 Milliarden Liter pro 35-GWh-Kathodenproduktionsanlage, was 800 olympischen Schwimmbecken pro Jahr entspricht.

Die Verringerung der Prozessemissionen und des Wasserverbrauchs wird den Unternehmen und den 196 Parteien, die das Pariser Abkommen bei der UN-Klimakonferenz (COP21) unterzeichnet haben, dabei helfen, ihr gemeinsames Ziel zu erreichen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz- und Joint-Venture-Partner und unabhängige Produktionschancen im Pilotversuch erproben und demonstrieren und wird dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum nutzen. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Über Minviro Ltd.

Minviro (www.minviro.com) ist ein weltweit anerkanntes Beratungs- und Technologieunternehmen, das sich auf die Durchführung von Lebenszyklusanalysen in der Batterie- und Batterierohstoffindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen liefert quantitative Umwelt- und Klimaauswirkungsdaten für Rohstoffprojekte, Batteriehersteller und Erstausrüster, um umweltbewusste Entscheidungen zu treffen und kommende Vorschriften einzuhalten. Minviro hat kürzlich LCA-Bewertungen für verschiedene Prozesse und Produkte, die auf dem Markt für Batterierohstoffe entwickelt werden, durchgeführt oder ist damit beauftragt.

