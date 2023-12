ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2023 Deutschland weltweit einziges Land mit schrumpfender Cyber-Belegschaft bei wachsendem Personalbedarf (FOTO)

Alexandria, VA, München (ots) -



- 61 % der deutschen Cybersecurity-Fachleute machen sich aufgrund des

Arbeitskräftemangels, der reduzierten Teamgrößen und neuer Technologien Sorgen

um die Sicherheit ihrer Unternehmen und Organisationen

- Weltweit ist der Personalbestand im Bereich Cybersecurity auf über 5,4 Mio.

gewachsen, dem steht aber eine Personallücke von 4 Mio. gegenüber

- In Deutschland reduzierte sich die Cyber-Belegschaft um 1,9 % bei einem um 0,4

% gewachsenen Bedarf

- Deutsche Unternehmen müssen in kontinuierliche Aus- und Weiterbildung

investieren, um Qualifikationslücken zu schließen



In Deutschland fehlen aktuell über 104.000 Cybersecurity-Experten. Gleichzeitig

reduzierte sich die IT-Belegschaft im vergangenen Jahr um 1,9 % auf knapp

456.000. Damit ist Deutschland das weltweit einzige Land, das dem im Vergleich

zum Vorjahr wachsenden Bedarf (+0,4 %) mit einer Reduktion der

Cybersecurity-Belegschaft begegnet. Dies ist eines der Hauptergebnisse der

global durchgeführten Cybersecurity Workforce Study der weltweit größten

Non-Profit-Mitgliederorganisation für professionelle Cybersecurity-Experten,

ISC2 (https://www.isc2.org/) . Für die seit 2019 jährlich durchgeführte Studie

wurden in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika

14.865 Cybersecurity-Fachleute online befragt.