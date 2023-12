Nürnberg (ots) - Eine Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise von

Eigentumswohnungen im Umkreis von Haltestellen des Hamburger S- und

U-Bahn-Netzes zeigt:



- Neue Linie S5: Wohneigentum am Dammtor (11.582 Euro pro Quadratmeter) mehr als

viermal so teuer wie in Stade (2.526 Euro)

- Fünfstellige Quadratmeterpreise in Rotherbaum und Harvestehude

- Teuerste Strecke: An den Haltestellen der Ringlinie U3 kostet der Quadratmeter

mit durchschnittlich 7.393 Euro am meisten

- Sparpotenzial für Pendler: Im westlichen Einzugsgebiet der S-Bahn zahlen

Käufer teils weniger als 3.000 Euro pro Quadratmeter





Am Wochenende geht das überarbeitete Hamburger S-Bahn-Netz an den Start. Dieneue Linienführung bietet auch Chancen für Immobilienkäufer: Wer etwa eineWohnung im westlichen Hamburger Umland erwirbt, profitiert dank der neuenS-Bahnlinie 5 von einem höheren Takt in der Hauptverkehrszeit. Mit rund 2.500Euro pro Quadratmeter sind die Wohnungspreise in Stade am südwestlichen Ende derS5 zudem die niedrigsten im gesamten S-Bahn-Netz. Rund um die teuerstenHaltestellen innerhalb der Hansestadt zahlen Käufer dagegen mehr als dasVierfache - in der Spitze knapp 11.600 Euro pro Quadratmeter. Das ist einErgebnis einer Analyse von immowelt, bei der die Angebotspreise vonEigentumswohnungen im 500-Meter-Umkreis von S- und U-Bahn-Haltstellen in Hamburgund seinem Umland untersucht wurden.Fünfstellige Quadratmeterpreise in Rotherbaum und HarvestehudeAm kostspieligsten ist der Wohnungskauf im Hamburger-Bahnnetz rund um denBahnhof Dammtor, an dem nach dem Fahrplanwechsel die S-Bahnlinien 2 und 5 haltenwerden. Dort liegt der Quadratmeterpreis bei durchschnittlich 11.582 Euro. Fürdas hohe Preisniveau sorgt die Lage des Bahnhofs im an der Außenalster gelegenenStadtteil Rotherbaum mit seinen zahlreichen Altbauvillen. FünfstelligeQuadratmeterpreise zahlen Wohnungskäufer im Hamburger Bahnnetz ansonstenlediglich rund um die U-Bahnstation Klosterstern im vornehmen Harvestehude. Dortkosten Eigentumswohnungen im Mittel 10.448 Euro pro Quadratmeter. An derdrittteuersten Haltestelle, dem an der Grenze zwischen Harvestehude undRotherbaum gelegenen U-Bahnhof Hallerstraße, beträgt der Quadratmeterpreis 9.775Euro.Hochpreisiges Stadtzentrum: Ringlinie U3 fährt teuerste StreckeDie durchschnittlich teuerste Strecke im Hamburger Bahnnetz legen die U-Bahnender Linie 3 zurück. Diese fahren einen Rundweg durch das Zentrum der Hansestadtund halten dabei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Rathaus (8.267 Europro Quadratmeter) oder den Landungsbrücken (8.067 Euro). Der durchschnittlicheQuadratmeterpreis aller Haltestellen auf der Route ist mit 7.393 Euro