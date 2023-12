UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re nach einer Investorenveranstaltung von 85 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die anstehende Änderung der Unternehmensphilosophie für Rückstellungen sei angemessen und sollte die Ergebnisvolatilität langfristig glätten, gehe aber unmittelbar zulasten der Gewinne, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Nutzen für die Kapitalkosten werde sich erst mit Verzögerung einstellen. Zudem sei die Aktie des Rückversicherers hoch bewertet./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 105,2EUR gehandelt.