Laut Analysten von Equita verringert diese Entwicklung den potenziellen Wert der Merck-Produktpipeline mit neuen Medikamenten. Sie glauben jedoch, dass die Auswirkungen auf die Bewertungen begrenzt bleiben dürften. Die Erwartungen an einen Blockbuster-Umsatz mit Evobrutinib waren bereits gesunken, nachdem bei zwei Patienten in einer Phase-III-Studie in den USA im April Leberprobleme festgestellt wurden, woraufhin die Merck-Aktie bereits einen geringeren Rückgang verzeichnete.

Die Merck-Aktie ist am Mittwoch deutlich eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass Evobrutinib, ein Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS), auf das Merck große Hoffnungen gesetzt hatte, in zwei wichtigen Phase-III-Studien die gesteckten Ziele nicht erreichen konnte. Das Unternehmen hatte am Vorabend berichtet, dass der Wirkstoff die primären Endpunkte in diesen Studien nicht erfüllte. Merck hatte gehofft, Evobrutinib als Behandlung für schubförmige Multiple Sklerose (RMS) einsetzen zu können und damit sein MS-Behandlungsportfolio zu erweitern. Jedoch zeigten die Studienergebnisse, dass die jährlichen Schubraten (ARR) durch Evobrutinib nicht reduziert wurden.

Die britische Investmentbank HSBC hat ihre Bewertung für Merck KGaA nach den enttäuschenden Ergebnissen von "Buy" auf "Hold" herabgesetzt und das Kursziel von 185 Euro auf 170 Euro reduziert. Analyst Rajesh Kumar erklärt in einer aktuellen Studie, dass das Medikament Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose den primären Endpunkt nicht erreicht habe, was sich negativ auf das Wachstumspotenzial der Gesundheitssparte des Unternehmens auswirke. Da Merck dem Medikament ursprünglich das Potenzial eines Blockbusters zugeschrieben hatte, sieht Kumar nun Risiken einer Überreaktion am Aktienmarkt. Er hat das Kursziel gesenkt, da er seine Umsatzschätzungen für Evobrutinib aus den Prognosen für das Pharmageschäft gestrichen hat.

Der Aktienkurs von Merck ist in der Folge um über 14 Prozent gefallen, wodurch das Papier von Merck KGaA zum schwächsten Wert im DAX wurde. Aber nicht alle Analysten stufen den Titel herab. Laut Marketscreener lautet das durchschnittliche Rating weiter Kaufen. Der Konsens impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 16 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion