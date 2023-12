Vorstand der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG stellt sich neu auf

Köln (ots) - Seit 1. Dezember gibt es drei neue Gesichter im Vorstand der DEVK

Rechtsschutz-Versicherungs-AG: Olaf Nohren, Dr. Nabila Abaza-Uhrberg und Elmar

Kaube steigen innerhalb des Konzerns auf. Übergangsweise besteht der

Rechtsschutz-Vorstand damit aus fünf Personen. In zwei Schritten geben die

bisherigen Vorständinnen Annette Hetzenegger und Tarja Radler die Leitung ab.



Zum Jahreswechsel verlässt Tarja Radler nach langjähriger Vorstandstätigkeit die

DEVK auf eigenen Wunsch. Annette Hetzenegger, die seit Mai 2021 im Vorstand der

DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist, gibt ihren Posten für diese Gesellschaft

Ende April 2024 ab. In der Übergangszeit verantworten die fünf

Vorstandsmitglieder gemeinsam die Rechtsschutzversicherung des Kölner

Versicherers.





Vertriebsprofi wird Rechtsschutz-VorstandAb Mai 2024 übernimmt Olaf Nohren dann vollständig die operativen Ressorts derGesellschaft; darunter den Betrieb, Schaden sowie den Vertrieb. Der 58-Jährigeist bereits über 40 Jahre für die DEVK tätig - davon rund 17 Jahre als Leiterder Hauptabteilung Vertrieb. Außerdem ist er seit 2009 Geschäftsführer derDEVK-Service GmbH. Beide Tätigkeiten legt Olaf Nohren mit seinem Wechsel in denVorstand nieder. Über die Nachfolge wird im Dezember entschieden.Rechtsexpertin steigt aufDr. Nabila Abaza-Uhrberg wird ihre Vorstandsposition neben ihren bisherigenFunktionen ausüben. Seit Januar 2020 leitet sie die Konzernrechtsabteilung undist Chief Compliance Officer der DEVK Versicherungen. Nach ihrem Studium derRechtswissenschaft in Köln verbrachte die heute 56-Jährige mehrere Jahre in denUSA - unter anderem an der Stanford University. Ihren beruflichen Werdegangbegann Dr. Nabila Abaza-Uhrberg dann bei der General Reinsurance, vormalsKölnische Rück. Nach Stationen bei der Bank Oppenheim und der ROLANDRechtsschutz-Versicherung trat sie im Januar 2019 in die Dienste der DEVK ein.Im neuen Rechtsschutz-Vorstand verantwortet Dr. Nabila Abaza-Uhrberg vor allemdie rechtlichen Themen der Gesellschaft.Controller im Rechtsschutz-VorstandAuch Elmar Kaube behält seine bisherige Position im DEVK-Konzern: Neben derVorstandstätigkeit bleibt er Leiter der Hauptabteilung Unternehmensplanung und-controlling sowie Risikomanagement. Seit rund 20 Jahren hat der 58-Jährigediese Position inne. 1985 startete er zunächst seine Ausbildung zumVersicherungskaufmann bei der DEVK. Später studierte er BWL. Viele Jahrearbeitete Elmar Kaube in verschiedenen Funktionen für den Kölner Versicherer. Inden letzten sieben Jahren verantwortete er als SchlüsselfunktionRisikomanagement unter anderem den Aufbau des Zentralen Risikomanagements derDEVK Versicherungen. Unternehmensübergreifend engagiert sich Elmar Kaube seitdrei Jahren als Leiter des Arbeitskreises VGA Sprecherausschüsse in derVersicherungsbranche. Im Rechtsschutz-Vorstand wird sich Elmar Kaube künftig umdie finanziellen Aspekte kümmern - darunter das Rechnungswesen, Controlling undRisikomanagement.Fotos gibt es unter http://www.devk.de/pressemitteilungen***Seit über 135 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltagsvertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Von Eisenbahnern fürEisenbahner gegründet kümmert sich die DEVK heute um bundesweit rund 4,2Millionen Kundinnen und Kunden mit mehr als 15,3 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln rund 7.500 Menschen im Innen- undAußendienst die Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sinddie Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach der Anzahl derVerträge ist die DEVK Deutschlands viertgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw-und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMiriam PetersenRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1839E-Mail: mailto:miriam.petersen@devk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36522/5665734OTS: DEVK Versicherungen