KfW Research KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Geschäftsklima im Mittelstand steigt zum zweiten Mal in Folge

Frankfurt am Main (ots) -



- Geschäftserwartungen legen im November zu, Lagebeurteilung jedoch etwas

schlechter

- Großunternehmen ebenfalls besser gestimmt

- Konjunkturelle Trendwende im nächsten Jahr dank Konsumerholung wahrscheinlich



Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland steigt

im November zum zweiten Mal in Folge - und zwar um genau einen Zähler auf -15,9

Saldenpunkte. Noch beruht der Stimmungsaufschwung nur auf den weniger

pessimistischen Geschäftserwartungen, die im November recht deutlich um 3,0

Zähler auf jetzt -19,0 Saldenpunkte zulegen. Damit liegen sie zwar noch immer

weit unter der Nulllinie, die für den langfristigen Durchschnitt steht. Aber die

Richtung stimmt hier schon seit September. Die Beurteilung der Geschäftslage

sinkt dagegen nach dem Plus im Vormonat aktuell um 1,4 Zähler auf jetzt -13,0

Saldenpunkte.