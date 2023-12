Roland Berger Studie Wasserstoffproduktion von 110 Millionen Tonnen pro Jahr für 2030 erwartet (FOTO)

München (ots) -



- In 2030 werden 12 Prozent des Wasserstoffs "grün", sprich klimaneutral

produziert werden

- Produktion an Wasserstoff könnte bis 2040 auf jährlich 240 Mt steigen, die

Kapazität an dafür benötigten Wasserstoffelektrolyseuren würde 1 TW betragen

- In den 2030er-Jahren müsste der Zubau deshalb jedes Jahr so hoch sein, wie im

gesamten Jahrzehnt zuvor



Dezember 2023:Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein für die Dekarbonisierung

weltweit. Bis 2030 wird die weltweite Wasserstoffproduktion auf 110 Millionen

Tonnen (Mt) pro Jahr steigen, bis 2040 wohl auf 240 Mt. Das prognostiziert die

aktuelle Studie von Roland Berger "The Roaring '30s - A clean hydrogen

acceleration story".