NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) stärkt seinen Beirat durch die Aufnahme von Professor Teodoro Forcht Dagi, einer herausragenden Persönlichkeit in der Neurochirurgie und Neurowissenschaft. Seit Oktober 2023 fungiert Professor Dagi als wissenschaftliches Beiratsmitglied im Advisory Committee von NurExone Biologic. Diese Entscheidung markiert eine Ehre für das Unternehmen, da es einen renommierten Neurochirurgen als wissenschaftlichen Berater gewinnen konnte, dessen persönliche Überzeugung und umfassende Erfahrung als Forscher dazu beitragen werden, das Pharmaunternehmen zum Erfolg zu führen.

Teo Forcht Dagi überzeugt von NurExones Kompetenz

Professor Teodoro Forcht Dagi hat eine beeindruckende Karriere in den Bereichen Neurochirurgie, medizinische Innovation und Risikokapital hinter sich. Seine Ausbildung absolvierte er unter anderem an renommierten Einrichtungen wie dem Massachusetts General Hospital, der Harvard Medical School und den Krankenhäusern Guy's Maudsley und King's College in London. Aktuell lehrt Professor Dagi an Institutionen wie der Harvard Medical School und der Queen's University Belfast¹ sowie dem William J. Clinton Leadership Institute.

Professor Dagi zeichnet sich durch seine Arbeit im Bereich der translationalen Medizin aus, wobei er in den letzten zwei Jahrzehnten Risikofonds im Bereich der Biowissenschaften verwaltet hat. Er hat intensiv mit Unternehmen in der Frühphase, Regulierungsbehörden und Universitäten zusammengearbeitet, um die Förderung von Bildung und Investitionen in biomedizinische Innovationen voranzutreiben.

Die Entscheidung von Professor Dagi, dem wissenschaftlichen Beirat von NurExone beizutreten, basiert auf seinem tiefen Glauben an das regenerative Potenzial von Exosomen bei neurologischen Erkrankungen und an die Innovationskraft von NurExone. In einem Interview betonte Professor Dagi die Dringlichkeit der neuronalen Regeneration und Erholung nach neurologischen Verletzungen und sieht in den vielversprechenden Tierversuchs- und Grundlagenforschungsdaten von NurExone einen Ansatz zur Überbrückung dieser Lücke.