Dong Mingzhu erzählt auf der COP28 die Geschichte von Gree Zero Carbon

Dong erwähnte, dass Gree 2013 die Strategie „For the Clearer Sky and Greener Earth" (Für einen klareren Himmel und eine grünere Erde) vorgestellt hat. Heute verfügt Gree über 40 „weltweit führende" Technologien, von denen 38 mit Energieeinsparung zu tun haben. Die Produkte von Gree werden in mehr als 190 Ländern und Regionen verkauft und es wurden über 110.000 Patente angemeldet.

ZHUHAI, China, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Im China-Pavillon der 28. UN-Klimakonferenz (COP28) am 3. Dezember nahm Dong Mingzhu, Vorstandsvorsitzender und Präsident von Gree Electric Appliances und einer der Unternehmensvertreter aus der Region Guangdong, an der Konferenz teil und hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Gree Technology helps the zero-carbon era" (Gree-Technologie hilft dem kohlenstofffreien Zeitalter), in der er die kohlenstofffreie Geschichte von Gree bei der Bewältigung des Klimawandels erzählte.

Nach zehn Jahren technologischer Forschung und Entwicklung hat Gree auf innovative Weise Photovoltaik und Klimatisierung integriert, das weltweit erste „kohlenstofffreie" Klimatisierungssystem entwickelt und die höchste Auszeichnung des Global Cooling Prize 2021 erhalten. Nach Schätzungen des Organisationskomitees kann diese Technologie die Kohlenstoffemissionen von Klimaanlagen um 85,7 % reduzieren. Nach der Markteinführung des Produkts haben die Verbraucher im Nahen Osten fast 10.000 mit dieser Technologie ausgestattete Photovoltaik-Klimaanlagen gekauft, die den Kohlenstoffausstoß um 110.000 Tonnen pro Jahr reduzieren können. Derzeit ist das „Null-Kohlenstoff-Quellen"-System in mehr als 12.000 technischen Fällen in 35 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt implementiert und wurde zum speziellen Demonstrationsprojekt der „vier Schlüsselpunkte" Chinas.

Darüber hinaus ist der magnetgelagerte Inverter-Zentrifugalkühler von Gree auch ein repräsentatives Produkt der grünen Entwicklung. Mit einer um über 30 % verbesserten Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wurde es in mehr als 100.000 Großprojekten auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter die Große Halle des Volkes von China, die Olympischen Winterspiele in Peking und die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Die hocheffiziente Luft-Wärmepumpe von Gree, die eine Heizleistung von 100 % bei -25℃ erreichen kann, ist in den Kohleverstromungsprojekten in den ländlichen Gebieten Nordchinas weit verbreitet und spart 74 % der Energie im Vergleich zur Kohleverbrennung.

In der Zukunft wird Gree weiterhin in die Forschung und Entwicklung von grüner Produktion und grüner Fertigung investieren und ein „grüner Beitragender" in der Fertigungsindustrie werden, der die chinesische Weisheit für die globale ökologische Umwelt und das bessere Leben der Menschheit einbringt.

