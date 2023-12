In einer strategischen Neuausrichtung erwägt der Konzern nun, seine Börsennotierung von London nach Deutschland zurückzuverlegen. Laut Finanzvorstand Mathias Kiep werden inzwischen drei Viertel der TUI-Aktien in Deutschland gehandelt. Eine Rückkehr in den MDax und ein Delisting in London könnten laut Vorstand Vorteile wie Kosteneinsparungen und die Einhaltung von EU-Vorschriften bringen. Eine endgültige Entscheidung könnte bereits im Februar 2024 auf der Hauptversammlung fallen. Ein Delisting in London würde die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der Aktionäre erfordern. Der Vorstand plant, diese Option auf der Hauptversammlung am 13. Februar 2024 zur Abstimmung zu stellen. Bei den Anlegern wie auch den wO-Usern kommen die Überlegungen gut an.

Ein Stimmungsbild aus dem TUI-Forum auf wallstreetONLINE:

"Meine Zufriedenheit mit dem Vorstand hat sich erheblich erhöht und solange die Börse die hervorragenden Fundamentaldaten nicht mit angemessenen Kursen honoriert, kaufe ich guten Gewissens weiter zu. Die Aktie sollte von den Fundamentaldaten und vom Ausblick her eher zwischen zehn und zwölf Euro pendeln. Wenn weltpolitisch keine neuen Katastrophen passieren bzw. sich die Lage wieder etwas beruhigt, dürften wir diese Kurse spätestens Anfang 2024 sehen, auch im Hinblick auf die Abkehr vom Dual Listing und einer möglichen MDAX-Aufnahme." – muhlan

"Vieles war erkennbar, die gute Bilanz aufgrund des Reiseverhaltens mindestens zu erahnen. Was machen jetzt die Leerverkäufer? Weiter shorten? Zocken auf Corona 2.0 oder Vesuv-Ausbruch? Covern? Auf die letzte Minute bevor der Kurs in einigen Wochen zweistellig ist? Das ist Rot oder Schwarz wie im Casino, das werden wir in Kürze erfahren." – 8-lagig

"Ich kann die positive Stimmung hier nicht ganz verstehen. Lasst ihr euch wirklich derart von kletternden Kursen blenden? Ich werde nun meinen Restbestand (nicht veroptioniert) auch noch verkaufen und suche schnellstmöglich den totalen Exit. Der Wochenbericht wird somit alsbald eingestellt werden. 25 Prozent Ergebnissteigerung ergibt 75 Cent je Aktie in 2024. Macht bestenfalls (KGV 12) ein Kurshoch bei neun Euro. Und das bei einem DAX, der Richtung 17.000 Punkte marschiert, und baldiger Rezession in den USA. Das ist unsexy und mit TUI wollte ich nie alt werden." – dogweiler

"TUI hat es in einem 'Tourismussuchtdruckumfeld' in den Gewinn geschafft, die Aktie hat statisch fundamental Luft und charttechnisch auch. Mehr als zehn Euro ist für die Aktie nicht zahlbar. TUI ist von diversen Risiken verschont worden und Chancen sind massiv ausgeschöpft. Faktisch fehlt es weiter an Resilienz und bei Sonnenschein darf die Pusteblume schön scheinen. Mittelfristig wird die Aktie steigen, es gibt eine zyklische Spekulationsgrundlage." – Friseuse

"Bin da nüchterner, halte zehn Euro für zu optimistisch! Aber die Kurse unter fünf Euro waren auch ein Witz. Nehmen wir mal 90 Cent Gewinn je Aktie an, dann könnte man TUI die 8,50 Euro irgendwann in 2024 durchaus zubilligen. Die Deutsche Bank lag als einer der wenigen Optimisten bei TUI dieses Jahr offensichtlich richtig. Aktuell machen auch viele erstmal Kasse, daher wird es ein wenig dauern bis zu den sieben Euro. Die guten Zahlen werden neues Geld anlocken, die Bude ist eindeutig kein Problemfall mit Insolvenzrisiko mehr. Die Schulden wurden deutlich reduziert." – Magictrader

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in 7 Tagen alles über Charttechnik – kostenlos und unverbindlich! Egal ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: Dieser Video-Workshop wird Ihnen zeigen, wozu wir Mithilfe von Charttechnik fähig sind und wie wir diese gekonnt einsetzten können.

Starten Sie noch heute zusammen mit Stefan Klotter, Chefredakteur Börsendienst FAST BREAK, den Workshop!

Bis zum nächsten Börsengeflüster,

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion