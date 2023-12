Die Märkte haben erstmals sechs Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank um je einen Viertelpunkt im Jahr 2024 eingepreist, was den Leitzins um 150 Basispunkte auf 2,5 Prozent senken würde. Außerdem besteht eine fast 90-prozentige Chance, dass der Lockerungszyklus im ersten Quartal des nächsten Jahres beginnt, ein Szenario, das noch vor drei Wochen kaum in Erwägung gezogen wurde.

"Die europäische Wirtschaft hat sich in den letzten zwölf Monaten stetig verschlechtert, da sich die finanziellen Bedingungen verschärft haben", sagte Gareth Isaac, Leiter des Multisektor-Portfoliomanagements bei Invesco, gegenüber Bloomberg. Er erwartet, dass sich die Arbeitsmärkte im nächsten Jahr abschwächen werden, "was der EZB die Möglichkeit gibt, die Zinssätze drastisch zu senken, wenn die Inflation wieder auf das Zielniveau zurückfällt".

Die politischen Entscheidungsträger warnen zwar immer noch vor der Inflationsgefahr, erkennen aber auch zunehmend an, dass weitere Zinserhöhungen über vier Prozent wahrscheinlich nicht erforderlich sein werden. Isabel Schnabel, die als eines der falkenhaftesten Mitglieder des EZB-Rates gilt, sagte kürzlich in einem Interview mit Reuters, der Rückgang der Inflation sei "bemerkenswert" und "ermutigend" gewesen. Ihre Kollegen Martins Kazaks aus Litauen und Frankreichs Francois Villeroy de Galhau gingen noch weiter und stellten Zinssenkungen im nächsten Jahr in Aussicht.

Die zahlreichen Äußerungen der EZB, in denen sie die Fortschritte im Kampf gegen die Inflation anerkennt, kommen nur wenige Tage, nachdem Daten gezeigt haben, dass die Verbraucherpreise im Euroraum im November weniger stark gestiegen sind als erwartet, nämlich um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (5,3 Prozent im August). Damit ist die EZB ihrem Ziel von zwei Prozent so nahe gekommen wie seit Mitte 2021 nicht mehr.

Gleichzeitig zeigen die Wirtschaftsdaten weitere Anzeichen von Schwäche. Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie sind im Oktober unerwartet gesunken, was deutlich macht, dass das verarbeitende Gewerbe in Europas größter Volkswirtschaft weiterhin feststeckt.

Wenn die Händler Recht haben, wird die EZB als erste der großen Zentralbanken im nächsten Jahr die Zinsen senken und den aggressivsten Lockerungszyklus durchführen. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren ersten Schritt im Mai macht und die Zinsen 2024 um 125 Basispunkte senkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion