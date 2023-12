Cochrane verweist auf geringeres Wirtschaftswachstum, die Arbeitsmarktbedingungen und politische Unsicherheit. All das dürfte die Konsumlaune belasten und sich negativ auf den Einzelhandel auswirken. Hinzu komme, dass die Konsensschätzungen bei H&M und Inditex bereits eine deutliche Margenverbesserung einpreisten. Angesichts dessen drohe den beiden Werten eine unterdurchschnittliche Entwicklung./mf/mis

Anders als Inditex ist die Aktie des schwedischen Konkurrenten allerdings noch ein deutliches Stück von ihren einstigen Allzeithochs entfernt, hatte sich seit dem Rückgang im Spätsommer und Frühherbst in den vergangenen Wochen aber ein Stück weit erholt.

MADRID/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Einzelhandelswerte haben am Mittwochvormittag geschwächelt. Nach einem Rekordhoch am Vortag gaben Aktien von Inditex nun nach. Zuletzt sank der Wert um 1,7 Prozent. Auch H&M standen in einem wenig veränderten Gesamtmarkt unter Druck. Zuletzt ging es um ebenfalls 1,7 Prozent nach unten.

