Berlin (ots) - Mit den TechnoVision Tech Trends 2024 stellt Capgemini heute fünfSchlüsseltechnologien vor, die im kommenden Jahr einen neuen Reifegrad erreichenwerden. Generative KI hat die Technologielandschaft zuletzt entscheidend geprägtund wird auch im nächsten Jahr im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussionstehen. Aber auch weitere Technologien werden den gesellschaftlichen undwirtschaftlichen Fortschritt im Jahr 2024 maßgeblich beeinflussen. Dazu zählenQuantencomputing im Kontext von Cybersecurity sowie Halbleiter- undBatterie-Technologien. Darüber hinaus rücken Weltraumtechnologien in den Fokus,um beispielsweise Klimarisiken und Umweltkatastrophen zu überwachen und einenbesseren Zugang zu Telekommunikation zu ermöglichen."Die transformative Wirkung von Technologie ist in den letzten Monatendeutlicher denn je geworden. Generative KI ist das beste Beispiel dafür, aberbei weitem nicht das einzige", sagt Pascal Brier, Chief Innovation Officer beiCapgemini und Mitglied des Group Executive Committee. " Unsere Expertinnen undExperten setzen sich jeden Tag mit einer breiten Technologielandschaftauseinander, um Innovationen für unsere Kunden nutzbar zu machen und wichtigetechnologische Durchbrüche frühzeitig zu erkennen. Neben generativer KI werdenwir in 2024 besonders neue Entwicklungen in den Bereichen Halbleiter,Post-Quantum-Kryptographie, Batterietechnologien und Weltraumforschung im Blickhaben. Diese Technologien können maßgeblich dazu beitragen, die dringendstenHerausforderungen für unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu bewältigen."Die fünf wichtigsten Technologie-Trends für 2024:1. Generative KI: Kleine Modelle kommen groß rausGenerative KI hat Ende 2022 und im Jahr 2023 einen fulminanten Auftritthingelegt und hohe Erwartungen hinsichtlich ihrer Wirkung in Unternehmengeweckt. Wird generative KI im kommenden Jahr dem enormen Hype gerecht werden,den sie ausgelöst hat? Die kurze Antwort darauf lautet: Ja. Large LanguageModels werden weiterhin florieren. Gleichzeitig wird der Bedarf an kleineren,kosteneffizienteren Modellen wachsen. Diese werden immer kleiner und können auchmit begrenzten Verarbeitungskapazitäten ausgeführt werden, beispielsweise aufkleineren Enterprise-Architekturen.Im Jahr 2024 werden neue KI-Plattformen außerdem verstärkt sogenannteHalluzinationen bekämpfen, indem sie generative KI-Modelle mit hochwertigenInformationen aus Wissensgraphen kombinieren. Um all diese Entwicklungen zuunterstützen, werden Plattformen entstehen, mit welchen Unternehmen generativeKI-Werkzeuge ohne tiefes technisches Know-how nutzen können. Langfristig werden