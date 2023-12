Mission Efficiency veröffentlicht Aufruf zum Handeln und Zusagen für Fortschritte bei der Energieeffizienz

DUBAI, VAE, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Mission Efficiency hat erste Zusagen zur Unterstützung ihres Aktionsaufrufs zur Verdopplung der jährlichen Steigerung der Energieeffizienz und zur Verdreifachung der jährlichen Investitionen in Energieeffizienz erhalten. Dies gab die Organisation heute bei der COP28 in Dubai bekannt.

So kündigte Metrus Energy an, seine Direktinvestitionen in Energieeffizienz zu erhöhen, indem es seine Investitionszusage für „America is All In" von 200 Millionen USD auf 400 Millionen USD verdoppelt.

Der Business Council for Sustainable Energy verpflichtete sich, die politischen Entscheidungsträger in den USA in Fragen des Marktes, der Technologie und der Politik zu beraten, um die Steigerung der Energieeffizienz zu beschleunigen. Climargy sicherte zu, das Risiko von Investitionen zu senken und Investitionen in Energiedienstleister (ESCOs) und Energieeffizienzprojekte zu mobilisieren.

Während der COP28 werden die Europäische Union und die Vereinigten Arabischen Emirate mit der COP28-Präsidentschaft das Global Pledge on Renewables and Energy Efficiency (Globales Versprechen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz) ins Leben rufen, um bis 2030 die installierte Kapazität erneuerbarer Energien zu verdreifachen und die Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu verdoppeln.

Um diese Anstrengungen zu unterstützen, hat Mission Efficiency einen eigenen Aktionsaufruf gestartet, der Ländern, Unternehmen und Organisationen die Gelegenheit bietet, ihre Unterstützung für ein globales Ziel zu erklären, das die Verdopplung der jährlichen Steigerungsrate bei der Energieeffizienz übertrifft. Zudem bekräftigen die Unterstützer des Aktionsaufrufs, dass eine Verdreifachung der Investitionen auf mehr als 1,5 Billionen USD pro Jahr von 2026 bis 2030 notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Aktionsaufruf von Mission Efficiency ermutigte die Teilnehmer auch, es nicht bei der bloßen Unterstützung zu belassen, sondern durch die Vorlage konkreter Zusagen oder UN Energy Compacts darzulegen, wie sie zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen wollen. Die ersten Zusagen wurden bei einem Roundtable-Gespräch am Rande der COP28 präsentiert, das vom Business Council for Sustainable Energy, Edison Electric Institute, Mission Efficiency und Sustainable Energy for All organisiert wurde.