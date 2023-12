FRANKFURT (dpa-AFX) - Bayer -Aktien haben am Mittwoch ihren Stabilisierungsversuch mit einem Plus von fast zwei Prozent auf 32,32 Euro fortgesetzt. Nach einem Misserfolg in einer wichtigen Studie mit dem Blutgerinnungshemmer Asundexian - eigentlich eine Milliardenhoffnung - waren die Papiere im November eingebrochen und hatten ihr Jahresminus auf bis zu gut 37 Prozent ausgeweitet. Im Vergleich zum Jahreshoch vom Februar hatte sich das Minus sogar auf mehr als die Hälfte summiert.

In den vergangenen Handelstagen stabilisierte sich der Kurs dann nahe dem tiefsten Niveau seit Mitte der 2000er-Jahre. An diesem Mittwoch verwiesen Händler auf ein weiteres Urteil in einem US-Glyphosat-Prozess gegen Bayer, das Anleger auf dem niedrigen Kursniveau nicht mehr zusätzlich verschreckt habe.