BERENBERG stuft Befesa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Befesa nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der geschäftsführende Direktor Javier Molina und Finanzvorstand Rafael Perez hätten sich in einem Rückblick zu den Belastungsfaktoren im laufenden Jahr und der deshalb gesenkten operativen Ergebnisprognose (Ebitda) geäußert, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Jahr 2024 sollte sich die Lage für den Recyclingspezialisten aber bessern./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 09:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 31,72EUR gehandelt.