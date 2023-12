Huwei feiert Mobil-Innovation mit den AppGallery Editors' Choice Awards 2023

Diese prestigeträchtigen Preise werden zum vierten Mal vergeben und würdigen Apps und Spiele, die sich signifikant auf das Leben der Nutzer ausgewirkt und mithilfe von Unternehmenskooperationen einschließlich von Pedal Ads und dienstübergreifenden Wachstumslösungen erfolgreich Umsätze generiert haben.

Die jährlichen Auszeichnungen werden in zwei Kategorien vergeben, Best Games und Best Apps, wobei beide in weitere Unterkategorien eingeteilt werden. Die Gewinner werden vom europäischen Landesredaktionsteam, das aus Huawei-Fachleuten besteht, ausgewählt.

„ Die AppGallery Editors' Choice Awards 2023 sind unsere jährliche Würdigung der Exzellenz im Mobil-App- und Spiele-Ökosystem", teilte Jaime Gonzalo mit, Vice President of Huawei Mobile Services in Europa. „Dieses Jahr berücksichtigten wir besonders Kategorien mit tieferen Werten als nur 'Höchster Umsatz', wie z. B. 'Familienfreundlichkeit'. Die hervorragenden Entwickler haben ein globales Publikum nicht nur mit herausragenden Inhalten unterhalten und mit ihm interagiert, sondern auch den digitalen Alltag der Nutzer durch Freude, Komfort und Innovation verbessert."

Zu den App-Gallery-Besten zählt dieses Jahr „PUBG MOBILE", das als bestes Spiel ausgezeichnet wurde, womit das bahnbrechende Battle-Royale-Gameplay und immersive Mobil-Gaming-Erlebnis besonders gewürdigt wurden. Das Spiel legt die Messlatte hoch in Bezug auf das, was Mobilspiele hinsichtlich Interaktion und Innovation erreichen können.

Als beste Apps wurden Capcut, Badoo und Adidas Runtastic wegen ihrer Innovation besonders gewürdigt. Capcut transformiert die mobile Videobearbeitung, Badoo definiert Online-Dating neu mit benutzerfokussierten Features, während Adidas Runtastic eine besonders interaktive und interessante FItness-Tracking-Erfahrung bietet.

Die AppGallery Editors' Choice Awards 2023 unterstreichen das kontinuierliche Engagement von Huawei zur Unterstützung und Förderung von Innovation in der Mobil-App- und Gaming-Branche, indem die Errungenschaften der Entwickler besonders hervorgehoben werden.

Nachstehend finden Sie die vollständige Liste der Preisträger bei den AppGallery Editors' Choice Awards 2023:

· Beste Spiele 2023

o Bestes Spiel

o PUBG MOBILE

o Am besten für die ganze Familie

o MONOPOLY GO!

o Gardenscapes

o Bestes Strategiespiel

o Lords Mobile

o World of Tanks Blitz MMO

o Bestes Rollenspiel

o Epic Seven

o Summoners War

o Spiele mit bestem Trend

o Dragonheir: Silent Gods

o Era of Conquest

· Beste Apps 2023

· Beste Apps

· Capcut

· Badoo

· Adidas Runtastic

· Apps mit bestem Trend

· Rakuten Viber Messenger

· Wetter und Radar

· Flashscore

· Beste Zahlungs- und Finanz-Apps

· Revolut

· Curve

· Paysend

· Beste Apps im Bereich Transport und Reise

· Bolt

· Moovit

· Skyscanner

· Beste Apps im Bereich Lifestyle und Shopping

· Lidl

· Kaufland

· YOOX

Über die AppGallery Als einer der drei weltweit führenden App-Verteilungsplattformen bietet die AppGallery eine Vielzahl globaler und lokaler Apps, ist in mehr als 170 Ländern und Regionen verfügbar und umfasst mehr als 580 Millionen aktive Benutzer weltweit pro Monat sowie 6 Millionen registrierte Entwickler.

