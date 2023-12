PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen ist es am Mittwoch weiter nach oben gegangen. Damit setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wobei die Bewegung allerdings in einem recht verhaltenen Tempo verlief. Gegen Mittag stieg der EuroStoxx 50 um 0,33 Prozent auf 4467,19 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 0,22 Prozent auf 7403,49 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,29 Prozent auf 7511,23 Punkte zulegte.

Die Märkte profitierten einmal mehr von Aussichten auf eine Zinswende im kommenden Jahr. Die Hoffnungen ruhen nun auf den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Sollten diese von nachlassender Dynamik am US-Arbeitsmarkt zeugen, wäre dies ein weiteres Indiz, dass die US-Notenbank 2024 die Zinsen senken dürfte. Auch für die Eurozone stehen die Zeichen gut. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte zuletzt in einem Interview gesagt, dass die jüngsten Inflationszahlen eine weitere Zinserhöhung eher unwahrscheinlich gemacht hätten.