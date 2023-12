Für das laufende Jahr rechnen die Manager damit, dass ESG rund 330 Millionen Euro umsetzt. In den kommenden Jahren solle der Erlös jährlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen. Vom angepeilten Umsatz in diesem Jahr sollen etwa 14 Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben.

Von der Übernahme erwarte Hensoldt 2026 einen moderaten Ergebnisbeitrag, der dann bis 2028 ansteige, schrieb Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das Fehlen von Großaktionär Leonardo bei der mit dem Kauf verbundenen Kapitalerhöhung könnte signalisieren, dass die Italiener an ihrer Hensoldt-Beteiligung nicht langfristig festhalten wollten. Für Hensoldt wäre das wegen des dann höheren Streubesitzes positiv, urteilte der Branchenfachmann.

TAUFKIRCHEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will den Rüstungsspezialisten ESG aus München übernehmen. Der Deal wird bis zu 730 Millionen Euro schwer, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Taufkirchen mitteilte. Die Transaktion bewerte ESG dabei mit einem Unternehmenswert von 675 Millionen Euro zuzüglich möglicher weiterer bis zu 55 Millionen. Finanziert werden soll der Kauf des Systemintegrators für Verteidigung und Sicherheit mit einer Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent sowie durch Schulden in Höhe von circa 450 Millionen Euro. Die im MDax notierte Hensoldt-Aktie verlor gegen Mittwochmittag fast zwei Prozent.

