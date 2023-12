Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Mit dem bevorstehenden Jahresendspurt treten Steuerkanzleien ineine Phase intensiver Arbeit und herausfordernder Deadlines ein. Durch denbereits bestehenden Fachkräftemangel in der Steuerbranche wird die Situationzusätzlich verschärft, erklärt Filip A. Rutzen, Geschäftsführer der Rutzen MediaGmbH. Mit seiner einzigartigen SVU-Methode unterstützt er Steuerberater bei derGewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Was Steuerberater im neuen Jahr aus seinerSicht umsetzen müssen, erfahren Sie in diesem Artikel.Ein neues Jahr steht vor der Tür, das für Steuerkanzleien nicht nur guteVorsätze, sondern auch anhaltende Herausforderungen mit sich bringt. DerFachkräftemangel bleibt ein beherrschendes Thema, das der bereitsanspruchsvollen Jahresendphase zusätzliche Komplexität verleiht. Dabei markiertder Jahreswechsel nicht nur den Abschluss eines Geschäftsjahres, sondern istauch eine gute Gelegenheit für Steuerberater, sich als attraktiver Arbeitgeberzu präsentieren, um qualifizierte Talente anzusprechen. "Der anhaltendeFachkräftemangel ist und bleibt ein hartnäckiges Problem für die Steuerbranche:Während die ältere Generation nach und nach in den wohlverdienten Ruhestandgeht, bleibt der Nachwuchs Mangelware - und die Auftragslast der Kanzleiensteigt insbesondere zum Jahresende hin kontinuierlich an. Dieses Missverhältniszwischen hoher Nachfrage und begrenztem Angebot beeinträchtigt dievielversprechenden Wachstumsaussichten der Steuerkanzleien", erklärt Filip A.Rutzen, Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH."Im neuen Jahr gilt es für die Steuerbranche daher, rechtzeitig geeigneteMaßnahmen zu ergreifen, um den Herausforderungen des Fachkräftemangels zubegegnen", so der Experte weiter. "Die strategische Ausrichtung sollte dabei imFokus stehen." Mit seiner innovativen SVU-Methode hat sich Filip A. Rutzen derAufgabe verschrieben, Steuerberater bei der erfolgreichen Mitarbeitergewinnungzu unterstützen. Sein Ziel ist es, die Personalprobleme seiner Kundenlangfristig zu lösen, damit sie sich wieder voll und ganz auf ihre Ausrichtungund ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Dabei setzt der Experte aufinnovative Methoden und digitale Ansätze, um seine Kunden in ihrer Region in dieSichtbarkeit zu holen und als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.Die Herausforderungen der Steuerkanzleien zum JahresendeDer Jahreswechsel bedeutet für die meisten Branchen eine geschäftige Zeit - soauch für die Steuerbranche: In vielen Steuerkanzleien stehen zum Jahresende hinwichtige Fristen für die GmbH-Abschlüsse an, die rechtzeitig fertiggestelltwerden müssen. "Die Zeit nach der Bearbeitung der Corona-Schlussrechnungen im