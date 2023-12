BE OPEN bietet auf der COP28-Podiumsdiskussion Einblicke in Nachhaltigkeit in der Bildung

LONDON, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Stiftung BE OPEN hat sich dem Programm der COP28 angeschlossen, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2023 in Dubai, dem mit Abstand größten und einflussreichsten Event der Welt zu den Themen Klima, Energie und Nachhaltigkeit.



Am sechsten Tag der COP28 stellte der Direktor von BE OPEN, Gennady Terebkov, im Greening Education Hub des Bildungsministeriums die Ergebnisse und Daten zu nachhaltigkeitsbezogener Bildung vor, die im Laufe des fünfjährigen Schülerwettbewerbsprogramms von BE OPEN zum Thema SDG gesammelt wurden. Das Programm konzentriert sich jedes Jahr auf ein bestimmtes Ziel und hat bisher SDG 12 behandelt: Nachhaltige/r Konsum und Produktion, SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden, SDG 2: Kein Hunger, SDG7: Bezahlbare und saubere Energie und SDG13: Klimawandel.

Die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Befähigung der akademischen Welt: Integration von Nachhaltigkeit in die Hochschulbildung" wurde zu einer dynamischen und interaktiven Veranstaltung, die Studenten, Professoren, Lehrkräfte und Fachleute aus dem akademischen Bereich inspirieren und mit dem Wissen und den Instrumenten ausstatten und sie befähigen sollte, Nachhaltigkeit in die Hochschulbildung zu integrieren.

Neben Gennady Terebkov nahmen zwei Botschafter des Student Energy Summit und zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe Action for Climate Empowerment (ACE WG) an der Podiumsdiskussion teil und berichteten von ihren Erfahrungen und innovativen Ansätzen zur Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in akademische Einrichtungen.

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN, erläuterte die Beweggründe für das Bildungsprogramm zum Thema Nachhaltigkeit: „Um die ehrgeizigen Ziele des SDG-Programms der Vereinten Nationen zu erreichen, werden alle gebraucht - die Kreativität, das Know-how, die Technologie und die finanziellen Ressourcen der gesamten Menschheit. Das Programm von BE OPEN trägt dazu bei, ein breiteres Publikum darüber aufzuklären, dass eine nachhaltige Zukunft von uns allen abhängt. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass die jüngere Generation heute verantwortungsbewusster ist. Ich erkenne Engagement, Reaktionsvermögen und Mut in der Art und Weise, wie sie die Probleme angehen, mit denen wir sie konfrontieren."

Im Vorfeld der COP28 nahm BE OPEN auch am Student Energy Summit (SES 2023) in Abu Dhabi teil. Der Gipfel erwies sich als das weltweit größte von Jugendlichen geleitete Energie-Event, das Hunderten von jungen Menschen die Chance bot, gemeinsam an nachhaltigen Energielösungen zu arbeiten und Kontakte zu Branchenführern im Energie- und Klimasektor zu knüpfen.

Als Partner des Student Energy Summit (SES 2023) hatte BE OPEN die Ehre, vor 650 jungen Menschen aus über 100 Ländern zu sprechen, die sich in der New York University Abu Dhabi (NYUAD) versammelt hatten. Sie nahmen an dem internationalen und interdisziplinären Programm teil, das junge Menschen für eine Karriere im Bereich der Energiewende vorbereiten und unterrepräsentierten Stimmen in der Energiebranche eine Plattform geben soll, um wichtige Beziehungen zu Peers und Branchenexperten aufzubauen.

Unter den Delegierten des Events und der COP28 befanden sich auch die Gewinner des jüngsten BE OPEN-Wettbewerbs Better Energy by Design, ] deren Teilnahme zusätzlich zu den Stipendien Teil ihrer Auszeichnung war.

