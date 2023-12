Deutschlands Unternehmen blicken mit großer Sorge auf 2024

Köln (ots) -



- Umfrage: 88 Prozent der Firmen beurteilen die Aussichten als trübe

- Atradius: "Stimmung in der Wirtschaft besorgniserregend."



Deutschlands Unternehmen blicken mit großer Sorge auf das nächste Jahr: 88

Prozent der Unternehmen bewerten die Aussichten für die wirtschaftliche

Entwicklung im kommenden Jahr eher trübe. Sie erwarten mehrheitlich eine

Stagnation oder gar Rezession. Das ergab eine Umfrage des internationalen

Kreditversicherers Atradius unter mehr als 480 Firmen. "Die Stimmung in der

deutschen Wirtschaft ist besorgniserregend. Hält dieses Klima noch über einen

längeren Zeitraum an, wird es für den Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich

schwerer, erfolgreich zu bleiben", sagt Frank Liebold, Country Director

Deutschland beim Kreditversicherer Atradius.





54 Prozent der befragten Unternehmen erwarten eine Stagnation der Konjunktur und34 Prozent eine Rezession. Lediglich 12 Prozent der Unternehmen rechnen miteiner Erholung. Als größte Herausforderungen sieht die Wirtschaft nach wie vordie anhaltend hohen Energiekosten, den Fachkräftemangel, die Inflation, diegeopolitischen Entwicklungen sowie die schwache Konjunktur. "Die Wirtschaft tutihr Möglichstes, um Produktionsstandorte und Arbeitsplätze in Deutschland zuerhalten, doch die Politik muss dafür verlässliche Rahmenbedingungen schaffen",sagt Frank Liebold.Fachkräftemangel bereitet der Wirtschaft erhebliche ProblemeInsbesondere der Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen ein Problem. Nuretwas mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen (37 Prozent) gab an, denMitarbeiterbedarf decken zu können. 14 Prozent dagegen können es nicht und knappdie Hälfte nur zu einem Teil. "Deutschland braucht gut geschulte Arbeitskräftedringender denn je. Die Zuwanderung qualifizierter Personen ist zwingendnotwendig, um den Mangel an Nachwuchs in Deutschland auszugleichen", so derAtradius Deutschland-Chef weiter. Auch auf der Rohstoffseite stehen die Zeichennach Ansicht der Unternehmen nicht auf Entspannung. 59 Prozent erwarten eineStagnation der Rohstoffpreise auf dem aktuellen Niveau. 34 Prozent gehen gar voneiner Steigerung der Rohstoffpreise aus. Lediglich sieben Prozent rechnen miteinem Rückgang.Bei der Frage, in welchen Branchen die Unternehmen im Jahr 2024überdurchschnittlich viele Insolvenzen erwarten, nannten die befragten Firmeninsbesondere die Baubranche, die Gastronomie und den Einzelhandel. "Damit setztsich ein Trend fort, der sich schon in diesem Jahr abgezeichnet hat", so derAtradius-Manager und ergänzt: "Die genannten Branchen haben auch 2023 bereitsmit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Daran wird sich auch im