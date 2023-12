Secureworks wird durch unabhängiges Forschungsunternehmen zum führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Managed Detection und Response in Europa ernannt

LONDON, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Secureworks (NASDAQ: SCWX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, wurde heute als Leader in The Forrester Wave: Managed Detection and Response Services in Europa im 4. Quartal 2023 gewürdigt. The Forrester Wave erklärt, dass Secureworks Taegis ManagedXDR „eine schnelle Wertschöpfungszeit und starke Ermittlungsfähigkeiten" sowie „eine einfache Preisstruktur und einen schnellen Onboarding-Prozess für den schnellen Einstieg und Start von Kunden" bietet.

The Forrester Wave: Managed Detection and Response Services in Europa für das 4. Quartal 2023 evaluiert Teilnehmer nach 22 Kriterien, um Sicherheitsexperten bei der Auswahl des richtigen Partners für ihre Bedürfnisse zu unterstützen. Secureworks erhielt die höchstmögliche Punktzahl in den Bewertungskriterien Wertschöpfungszeit, verwaltete Untersuchungen, Dashboards und Berichterstattung, Leistungsvermögen der Plattform, Produktsicherheit und Scripting Engine sowie für das Kriterium Preisflexibilität und Transparenz.

„Organisationen in ganz Europa stehen im Zentrum eines Sturms. Sie sehen sich Cyberangriffen ausgesetzt, die an Umfang, Geschwindigkeit und Raffinesse ein höheres Niveau erreicht haben. Sie verfügen jedoch nicht über die internen Ressourcen, die sie benötigen, um die Bedrohung zu verstehen, abzuwehren und sie zu beheben. Managed Detection und Response Dienstleistungen (MDR) spielen eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen jeder Größe in die Lage zu versetzen, ihre Cyber-Abwehr schnell heraufzusetzen, um ihr organisatorisches Risiko zu reduzieren", so Kyle Falkenhagen, Chief Product Officer, Secureworks.

Die Fähigkeiten von Secureworks sind für die Geschäftsfähigkeit von missionskritischer Bedeutung geworden, da die Verweildauer von Ransomware auf weniger als 24 Stunden sinkt, was Unternehmen eine ständig kleiner werdendes, begrenztes Zeitfenster bietet, um ihre entscheidenden Vermögenswerte zu verteidigen. Secureworks ist gut aufgestellt, um Unternehmen in ganz Europa dabei zu unterstützen, auf diese Herausforderung zu reagieren und gleichzeitig die Cyber-Resilienz aufzubauen.