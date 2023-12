Goldman Tax Jahreswechsel im Unternehmenskontext - das ist zu beachten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Steuern, Prämien und neue Gesetze: Vor dem Jahreswechsel gibt

es für Unternehmen viel zu tun. Um erfolgreich ins nächste Jahr zu starten,

reicht es nicht, einen einfachen Jahresabschluss zu erstellen. Soufian El

Morabiti und Ali Doygun sind Steuerexperten und entwickeln mit GoldmanTax - Die

Steuerkanzlei intelligente Steuerstrategien für den Mittelstand. Was Unternehmen

beim Jahreswechsel unbedingt beachten müssen, erfahren Sie hier.



Der Jahresabschluss - ein Begriff, den viele Unternehmen mit Stress und

Unklarheit verbinden. Die zahlreichen Gesetzesänderungen und steuerliche

Anpassungen machen es schwer, einen festen Ablauf für einen erfolgreichen

Jahresablauf aufzustellen. In den letzten Jahren haben die Schwierigkeiten stark

zugenommen. Unternehmer schaffen es einfach nicht mehr, sich allein den nötigen

Durchblick über all die wichtigen Aspekte zu verschaffen, die mit einem

Jahreswechsel einhergehen. Der Steuerdschungel wird von Jahr zu Jahr komplexer.

"Wer hier die Lage falsch einschätzt und stur seine Routine verfolgt, verpasst

nicht nur unglaubliche finanzielle Chancen, sondern riskiert im schlimmsten Fall

echte Steuerschwierigkeiten", erklärt Soufian El Morabiti von GoldmanTax